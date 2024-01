Zwolniona za 32 złote. Z przemęczenia nie zauważyła mleka

Sytuację zauważył ochroniarz, który skierował kobietę do kierownika sklepu. On uznał, że strata wysokości 32,28 zł jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Zdaniem kierownika, pani Żaneta pomogła w kradzieży. Groził kobiecie, że jeśli nie podpisze zwolnienia dyscyplinarnego, to wezwie policję. Kobieta nagrała całą rozmowę.