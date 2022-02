Piecha o “lex Kaczyński”: nie udało mi się ustalić kto jest autorem przepisów. To dość szczególna sytuacja

Poseł PiS Bolesław Piecha był gościem programu “Newsroom”. Pytano go między innymi o procedowaną w Sejmie ustawę covidową nazywaną “lex Kaczyński”. - To grube nadużycie. Wicepremier podpisał się pod tą ustawą, ale nie jest autorem jej przepisów - zapewnił polityk PiS. Dopytywany kto dokładnie jest autorem ustawy, opowiedział, że “posłowie”. - Nie udało mi się ustalić, kto jest konkretnie autorem tych przepisów. Jest to dość szczególna sytuacja - stwierdził. - Może jest to praca zbiorowa urzędników z Kancelarii Premiera bądź Ministerstwa Zdrowia - spekulował. Podkreślił, że ma do projektu szereg zastrzeżeń i uważa ją za nazbyt skomplikowaną, “niezrozumiałą dla przeciętnego człowieka”. - Chciałbym autorowi tych przepisów spojrzeć w oczy i zapytać, jakie były racje stojące za taką a nie inną konstrukcją prawną. Wydaje mi się, że można to było zrobić w sposób prostszy - mówił. Ocenił ponadto, że jeśli ustawa covidowa w proponowanym kształcie zostanie przegłosowana przez Sejm i wejdzie w życie, to jej skuteczność będziemy mogli ocenić dopiero pod koniec lutego.