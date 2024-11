Pięć nastolatek zginęło w escape roomie. Wszyscy oskarżeni czują się niewinni

Na ławie oskarżonych ostatecznie zasiedli dwaj wspomniani mężczyźni oraz dwie kobiety. Pierwsza to babka Miłosza S., na którą był zarejestrowany escape room, a druga to jego matka, która współprowadziła z nim tę działalność. Zarzucono im umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatek. W zeznaniach mężczyźni nawzajem obwiniali się za dopuszczenie do tragedii. Prokuratura domaga się kar od sześciu do ośmiu lat więzienia.