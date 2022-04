Pięć jachtów Romana Abramowicza. Są warte prawie miliard dolarów

Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, który bierze udział w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą, posiada lub jest powiązany z kolekcją pięciu jachtów, których wartość szacuje się na prawie 1 mld dolarów - informuje "Financial Times". Do tej pory sądzono, że ma on jedynie dwie luksusowe łodzie.