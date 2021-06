"Piątki dla wszystkich". Reakcja szefa ZNP Sławomira Broniarza na propozycję dziennikarza WP

Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Czy wszyscy uczniowie mają już oceny? - Zapewne tak. Każdy nauczyciel ma świadomość, że te ostatnie tygodnie powinny być wykorzystane jako powrót do normalności, z drugiej strony muszą podejść do uczniów ze strony formalnej gwarantując im uzyskanie ocen adekwatnych do wysiłku, ale także uwzględnić niecodzienność sytuacji, w których były uzyskiwane - mówił w programie "Newsroom WP" Sławomir Broniarz. Prowadzący rozmowę Mateusz Ratajczak zasugerował prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, że może w tej sytuacji warto wystawić piątki dla wszystkich uczniów. - Nie ulega wątpliwości, że dla wielu uczniów byłoby to miłe zaskoczenie, ale nauczyciele doskonale wiedzą na ile mogą danego ucznia ocenić. Każda osoba wchodząca do tego zawodu musi mieć świadomość, że ma do czynienia z małym człowiekiem i musi być dobra i empatyczna, znaleźć się w jego sytuacji i ocenić warunki, w których dziecku przychodzi się uczyć - odpowiedział Broniarz.