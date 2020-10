Piątka Kaczyńskiego uderza w elitę psów. Hodowcy mówią o "aferze kundelkowej"

Kto zapłacił 4-5 tys. zł za rasowego maltańczyka, buldoga francuskiego, yorka czy innego psa z rodowodem może być niemiło zaskoczony. Jeśli ustawa o ochronie zwierząt wejdzie w życie w aktualnym kształcie, setki tysięcy zwierząt z psiej arystokracji, zostaną automatycznie uznane za nierasowe kundle. W ślad za tym wartość rynkowa psa spada do około 500 zł.

Haczyk w ustawie. Uderza w psią elitę

Szef Polskiego Porozumienia Kynologicznego nazywa sprawę "aferą kundelkową". - 350 tys. osób liczy grupa właścicieli psów rasowych. Te zwierzęta po zmianie przepisów są zagrożone degradacją statusu do poziomu kundelka. Nie spodziewałem się, że również część psich elit nie podoba się rządzącej partii i inicjatorom ustawy o ochronie zwierząt - grzmi w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Kłosiński.

Burzę wywołuje definicja psa rasowego, sformułowana w nowej ustawie o ochronie zwierząt (trwają nad nią prace w parlamencie). "Rozumie się przez to psa (...), który posiada rodowód wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Związek Kynologiczny w Polsce albo do zagranicznego rejestru rodowodowego uznawanego przez ten związek" - czytamy w projekcie ustawy.