Piąta siła natury. Wielka ekscytacja. Wiekopomne odkrycie o krok

Wszystkie siły, których doświadczamy na co dzień, można sprowadzić do zaledwie czterech kategorii: oddziaływania grawitacji, oddziaływania elektromagnetyzmu, oddziaływania silnego i oddziaływania słabego. Te cztery podstawowe siły rządzą tym, jak wszystkie obiekty i cząstki we Wszechświecie oddziałują na siebie.