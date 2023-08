Drzemka w pracy? Zdecydowanie tak. A jeśli nie możesz? Odkryli inny sposób

Nauka potwierdziła, że drzemka w ciągu dnia ma zbawienny wpływ na organizm. Zarwana noc, deszczowa pogoda, życie na pełnych obrotach - to wszystko może prowadzić do niekontrolowanej senności w ciągu dnia. Największy problem pojawia się, gdy zmęczenie dopada nas w pracy, a nadmiar obowiązków i goniące deadline’y nie pozwalają na dłuższy odpoczynek. Co wtedy, jeśli drzemka nie jest możliwa?