Niezwykłe odkrycie we Wrocławiu. Grzyb mógł przyjechać z USA

- Wpisuje się to w tak zwane zjawisko spillover, kiedy nowoprzybyły patogen może przeskoczyć na lokalne natywne gatunki, ale przez to, że nie są one przyzwyczajone do tego patogena, to ma on znacznie silniejszy i gorszy wpływ na nie, w porównaniu do rośliny inwazyjnej, z którą dzielił lata koewolucji - powiedziała dr Patejuk. Jako przykład takiego zjawiska naukowiec podała przypadek przeniesienia przez wiewiórkę szarą wirusa squirrel poxvirus, który sprawił, że rodzima wiewiórka ruda jest obecnie w wycofaniu, bo wirus dziesiątkuje jej populację.