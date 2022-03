Piąta fala pandemii w Hongkongu. Zwłoki zalegają w kontenerach chłodniczych

Hongkong zmaga się teraz ze szczytem piątej fali COVID-19. 7 marca odnotowano tam ponad 25 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Każdego dnia przybywa średnio 30 tys. nowych zakażeń. Przeciążone szpitale do przechowywania zwłok wykorzystują kontenery chłodnicze. Były one dostarczane na parkingi w pobliżu publicznej kostnicy 7 marca. W Hongkongu, liczącym 7,5 miliona mieszkańców, liczba zgonów wciąż rośnie. Miasto testuje wszystkich swoich mieszkańców trzykrotnie w tym miesiącu, trzymając się strategii "zero COVID", która zakłada kontrolę i maksymalne tłumienia wirusa. Urzędnicy rządowi potwierdzili, że wraz ze wzrostem liczby ofiar śmiertelnych, szpitale muszą teraz używać pojemników chłodniczych do przechowywania zwłok. Zdecydowana większość zgonów związanych z COVID-19 w Hongkongu dotyczy piątej fali, która rozpoczęła się w grudniu 2021 r. Liczba ofiar śmiertelnych od tamtego momentu wyniosła 1561.