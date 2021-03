Piasek hejtowany bez litości. Krzysztof Skiba rzucił mocnym słowem

Andrzej Piaseczny zachorował na COVID-19, trafił do szpitala i został podłączony do aparatury tlenowej. Podzielił się poruszającym nagraniem w mediach społecznościowych, co skomentowała Violetta Kołakowska twierdząc, że "jest kiepskim aktorem” i nazywa jego wyznanie "obrzydliwą propagandą". – To jest po prostu głupie – ocenia takie zachowanie gość programu "Newsroom" WP Krzysztof Skiba. – Piasek leży w szpitalu, walczy. Wiemy, że tej choroby nie przechodzi się łatwo, są kłopoty z oddychaniem. (…) Tego typu wpisy są kompletnie bezmyślne – skomentował. Skiba nawiązał również do wcześniejszych wypowiedzi Edyty Górniak, która twierdziła, że w szpitalach leżą statyści. - Prosiłbym te panie o przemyślenie swoich wypowiedzi - dodawał.

Rozwiń