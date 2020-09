Piaseczno. Szczeniak porzucony w mieszkaniu. Udało się go uratować

Do zdarzenia doszło na tzw. ptasim osiedlu w Piasecznie pod Warszawą. Młoda, zaledwie dwudziestokilkuletnia lokatorka unikała płacenia czynszu i uciekała przed poszukującą ją administracją osiedla. Mieszkanie porzuciła. Problem polega na tym, że w środku zamknęła szczeniaczka.

Zwierzę uwięzione było przez około miesiąc. Bez wody, jakiejkolwiek przestrzeni czy dostępu do pokarmu. Zostało uwolnione przez przez pracowników administracji, którzy weszli do mieszkania siłą w asyście policji. Funkcjonariusze, którzy znaleźli pieska zawiadomili Służbę Ochrony i Ratownictwa Zwierząt, która zajęła się maluchem. Obecnie odwodnione zwierzę trafiło do lecznicy weterynaryjnej.