Warszawa. Aktywiści pokazali zdjęcia kości i padliny w stołecznym zoo. Pracownicy są zaskoczeni

- Od 14 lat tu pracuję i nigdy nie spotkałem się z czymś takim – mówi WP pracownik zoo. Sprawą ujawnioną przez Animal Rescue zaskoczony jest także szef firmy, która wywozi odpady z ogrodu zoologicznego. – Zabieramy je regularnie, nie ma więc potrzeby niczego tam składować – uważa Janusz Pecko.



Warszawa. Animal Rescue opublikował zdjęcia wysypiska odpadów (m.in. kości i martwe zwierzęta) na terenie Ogrodu Zoologicznego (Animal Rescue, Fot: Animal Rescue Polska)

Fundacja Animal Rescue zamieściła zdjęcia martwych zwierząt i kości, które miały być składowane na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego.

- Mówimy o miejscu, które nie jest ogólnodostępne. Trzeba tam wjechać przez bramę i minąć posterunek ochrony – relacjonuje WP szef Fundacji Dawid Fabjański. Jego zdaniem, to wyklucza możliwość podrzucenia śmieci.

Działacze Animal Rescue dostali zgłoszenie na temat hałd z odpadami w ubiegłym tygodniu. – Chcieliśmy to zweryfikować. Pojechaliśmy do Ptasiego Azylu, do zoo z naszymi podopiecznymi, w piątek późnym wieczorem. Zwykle jeździmy do zoo wieczorem. Zgłoszenie okazało się prawdą – przyznaje nasz rozmówca. - Znaleźliśmy m.in. ptaki i kości dużych zwierząt. Możemy mówić o koniu lub żyrafie – mówi Fabjański.

W poniedziałek, w asyście policji i służb sanitarnych aktywiści ze Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt weszli na teren zoo. - Odpady zostały usunięte przed poniedziałkową interwencją. Ktoś je przerzucił do pobliskiego lasku – uważa szef Animal Rescue.

Zaskoczeni pracownicy. "To resztki pokarmowe"

- Jak pracuję tam 14 lat, nigdy nie spotkałem się z czymś takim ani nawet nie słyszałem o takich praktykach – mówi nam anonimowo jeden z pracowników. Jego zdaniem, na zdjęciach opublikowanych przez Animal Rescue są "resztki pokarmowe". - One oczywiście też nie powinny się tam znaleźć – dodaje.

Pracownik tłumaczy, skąd odpady na terenie ogrodu: - Proszę pamiętać, że teren zoo zamieszkują na stałe lub odwiedzają liczne dzikie zwierząta. Lisy, koty, ptactwo. One też polują. Również "kradną" pokarm z wybiegów naszych zwierząt – mówi WP pracownik ZOO.

Służby sanitarne nie stwierdziły zagrożenia epidemiologicznego. Ogród Zoologiczny działa tak, jak do tej pory. "Fetor byłby nie do zniesienia"

Anna Karczewska, rzeczniczka stołecznego zoo, podkreśla w rozmowie z WP, że odpady zwierzęce odbiera specjalistyczna firma zajmującą się transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych Trans-Med.

Jej szef, Janusz Pecko jest zaskoczony odkryciem nielegalnego składowiska śmieci. - Od początku roku współpracujemy z zoo. Jesteśmy tam co czwartek i odbieramy odpady zwierzęce z różnych działów. To są zwłoki i części martwych zwierząt. Zabieramy je w specjalnych pojemnikach i tego samego dnia przewozimy do zakładu utylizacji - wylicza Pecko.

- Jeśli jest taka potrzeba, jesteśmy wzywani też telefonicznie i wtedy też odbieramy odpady - dodaje. I zapewnia, że sam nigdy nie widział w zoo żadnych hałd odpadów. - To miejsce wydaje się dobrze prowadzone. Nie widzę w tym sensu. Jednostka budżetowa chce zaoszczędzić? To też brzmi nieprawdopodobnie - wątpi szef Trans-Medu. Przyznaje, że największym niedociągnieciem zoo było to, że odpady nie były dobrze selekcjowane.

Szef firmy wywożącej odpady zwraca uwagę na uciążliwość, która pojawiłaby się, gdyby w zoo składowano padlinę – zapach. - Proszę sobie wyobrazić ten fetor. A w zoo przecież są zwierzęta mięsożerne. Kości, czyli pozostałości pokarmowe, nie są nadzwyczajne - podkreśla.

Zoo: to prowokacja

Władze ogrodu zoologicznego mówią wprost o prowokacji aktywistów. - Zaprosili media, policję, służby weterynaryjne. A we wskazanym przez nich miejscu nie ma żadnego składowiska. Stoją tam pojemniki na odpady komunalne, które odbiera od nas regularnie firma Trans-Med - przypomina Anna Karczewska.

- Te zdjęcia, które przygotowano i opublikowano w Internecie wcześniej, z datą 27 lipca, to, co na nich jest, niczego takiego nie znaleziono. Aktywiści, którzy tam byli, też nie potrafili wskazać tego miejsca. Ja osobiście uważam to za prowokację – ocenił Anna Karczewska z warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Służby epidemiologiczne, które były nie widziały potrzeb, aby zamykać zoo ani w jakikolwiek sposób ograniczyć jego dostępność dla mieszkańców i turystów.

W poniedziałkowej interwencji uczestniczyli policjanci z komendy rejonowej Warszawa VI na warszawskiej Pradze. Sierż. sztab. Agata Halicka powiedziała, że policja dostała zgłoszenie o hałdzie śmieci. – Na miejscu interwencji znaleziono garstkę kości. To nie są świeże kości, one są bardzo stare. To nie jest też tak, że poskładałoby się z nich jedno zwierzę. Miejsce zabezpieczono, teraz sprawę przejmie prokuratura – dodaje policjantka.

Prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, powiedział nam, że nie zarejestrowano jeszcze sprawy i nie ma śledztwa w sprawie stołecznego zoo.