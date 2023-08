Petru o starcie do Sejmu. "Chcę zatrzymać Konfederację"

- Zgłosiłem swoją otwartość do startu do Sejmu w okręgu, w którym startuje Sławomir Mentzen. Uznałem, że start do Senatu - w miejscu, które jest ważne lokalnie, ale nie ogólnopolsko - nie byłoby właściwie - mówił w programie "Tłit" WP Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej. - Oddaje się do dyspozycji. Chcę walczyć zarówno z PiS-em (…), jak i zatrzymać Konfederację. Uważam, że największym zagrożeniem dla demokracji i gospodarki w Polsce jest czarno-brunatna koalicja, która może się wyłonić po wyborach. (…) To czarny scenariusz dla Polski - stwierdził polityk. Nie chciał zdradzić “kuchni politycznej”, czyli kulis negocjacji z liderami partii opozycyjnych, od których zależy jego start w wyborach do Sejmu. - Zasada jest taka: najpierw się ustala, a potem się informuje (media – red.), a nie odwrotnie - podsumował.