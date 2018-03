Petro Poroszenko o sporze z Polską. Rozwiąże to specjalna komisja

Prezydent Ukrainy stwierdził, że spory powinna rozwiązać komisja powołana na szczeblu wicepremierów. Jednocześnie zaznaczył, że Kijów nie zgodzi się, żeby Polska wskazywała Ukraińcom, jakich czcić bohaterów.



- Uwierzcie mi, że my nie potrzebujemy, żeby ktoś mówił nam, jakich ukraińskich bohaterów powinniśmy czcić i szanować, a jakich nie. Sami sobie z tym poradzimy. Tak samo, jak i my nie doradzamy Polsce, kogo ma czcić Polska, a kogo nie. To nie jest dobre – powiedział Petro Poroszenko Polskiej Agencji Prasowej.