Pętla informacji zaciska się wokół Macierewicza? "O tym się mówi"

Premier Donald Tusk powiedział, że "pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza". W programie "Newsroom" WP zapytany o słowa premiera były szef Agencji Wywiadu płk Andrzej Derlatka powiedział, że coś jest na rzeczy. - O tym się mówi od wielu lat, to nie jest coś, co pojawiło się nagle Dobrze, że polityk tego szczebla wreszcie to wyartykułował - powierdział Derlatka. Podkreślił także, że zachowania Macierewicza są "dziwaczne" i "mogą znamionować jakąś aberrację psychiczną albo coś gorszego". - Jest parę zachowań Macierewicza, które budzą najwyższe zdumienie, które są zdecydowanie antypolskie i szkodliwe dla państwa polskiego - mówił b. szef AW. - Tego typu zachowania muszą być zidentyfikowane, opisane i odpowiednio potraktowane - stwierdził b. szef AW. Dodał także, że dziwi go, że PiS tak chroni Macierewicza. - On tylko przysparza kłopoty PiS-owi.