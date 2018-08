Petarda wybuchła w ręce 12-latka. Dał mu ją pijany sąsiad

Nastolatek z Sokolnik (woj. opolskie) wylądował w szpitalu, po tym jak na odpuście petarda hukowa wybuchła mu w ręce. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 53-latka, który zaproponował 12-latkowi odpalenie petardy.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 15 na odpuście w Sokolnikach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o nastolatku, który poparzył się petardami. - Po przyjeździe na miejsce okazało się, że petarda wybuchła 12-latkowi w dłoni. Z ranami kończyn został przewieziony do szpitala - mówi w rozmowie z tvn24.pl Przemysław Kędzior z opolskiej policji.