Wystraszony hukiem fajerwerków pies nadział się na płot. Czekał na pomoc ponad 8 h

Skandaliczna sytuacja w gminie Konopiska. Około godziny 2. w nocy, spłoszony wystrzałami fajerwerków pies nabił się na 30 cm pręt wystający z płotu. Ranne zwierzę musiało męczyć się ponad 8 godzin zanim udzielono mu pomocy. Gdyby nie interwencja fundacji "Psia Duszka" zwierzę mogłoby już nie żyć. Działacze organizacji stawiają poważne oskarżenia wobec służb i władz gminy.

Fundacja "Psia Duszka" podzieliła się w niedzielny ranek takim dramatycznym postem. Na dzień przed Sylwestrem niemożliwym dla gminy okazało sie sprowadzenie weterynarza, który mógłby pomóc rannemu i uwięzionemu zwierzęciu (weterynarz, który ma umowę z gminą miał być wtedy na urlopie). Dopiero ok. godziny 10. zjawił się wezwany przez gminę weterynarz, który mógł pomóc rannemu psu. Obecni pracownicy fundacji inerweniowali, by przy zdejmowaniu zwierzęcia z prętu asystowała straż pożarna. Po przyjeździe strażaków wycięto fragment płotu na który nadział się piesek po czym przewieziono go do weterynarza w Chorzowie gdzie walczy o życie.