Petarda wpadła przez okno i raniła niemowlę. Policja szuka sprawców

Dwie osoby dorosłe i niemowlę trafili do szpitala po tym jak odpalona w sylwestrową noc petarda wpadła przez otwarte okno do mieszkania w Turku. Policja poszukuje sprawców. 6-miesięczne niemowlę z obrażeniami rączki i twarzy trafiło do szpitala w Koninie.