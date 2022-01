Warszawa. Petarda wpadła na balkon. Mieszkanie stanęło w płomieniach

Niespokojna noc sylwestrowa

Strażacy podsumowali wstępnie minioną noc. Łącznie interweniowali ponad 1000 razy. - Do zdarzeń wyjeżdżali 1001 razy, z czego 610 razy do pożarów i 245 do miejscowych zdarzeń. Niestety odnotowano też 146 alarmów fałszywych - przekazał PAP brygadier Krzysztof Batorski.