Peru. Odkryli 13 mumii, w tym 6 należących do dzieci. ''Zostały złożone w ofierze''

Na stanowisku archeologicznym starożytnego miasta kultury preinkaskiej Cajamarquilla w Peru, naukowcy znaleźli 13 mumii, w tym 6 dzieci. O odkryciu poinformowano w niedzielę 13 lutego. Znajduje się ono w sąsiedztwie grobowca mumii, który odsłonięto w listopadzie 2021 roku. Zdaniem badaczy, należy ona do wysoko postawionego mężczyzny, który żył między 800-1000 r. n.e. Szczątki siedmiu dorosłych osób, znalezione obok mumii dziecięcych, były pokryte bawełnianymi tkaninami. Naukowcy są pewni, że nowoodkryte szczątki nie należą do osób, które były wysoko w hierarchii społecznej kultury preinkaskiej. Prawdopodobnie ludzie ci byli służącymi i zostali poświęceni w ofierze. Mieli dołączyć w zaświatach do swojego pana. Wskazywać na to też miałby bardzo skromne pochówki, w jakich odkryto 13 mumii. Oprócz szczątków w grobowcach archeolodzy znaleźli m.in. gliniane garnki, szczątki zwierząt, fioletową kukurydzę, paprykę oraz narzędzia do szycia. Cajamarquilla była kluczowym ośrodkiem handlowym kultury preinskaskiej - Wari. Miasto miało ok, 167 ha i zamieszkiwało je w szczytowym okresie rozwoju ok. 15 tys. osób. Po upadku kultury Wari, w ich miejscu pojawiły się ludy: Ichma oraz Inkowie.