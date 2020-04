Personalny atak w TVP na konkurencję. "Kto ma inne poglądy, jest jej wrogiem"

To czemu Pana zdaniem w takim razie jest taki wielki atak na wszystkich tych którzy tę postawę Jarosława Kaczyńskiego krytykują chociażby TVN pokazał taki materiał że Jarosław Kaczyński był na cmentarzu na to później wiadomości personalnie zaatakowały Justyny Pochanke używana No ale walka między telewizję publiczną a resztą świata jest znana albo siostrę o tym co się pan dziwina ktokolwiek ma inne poglądy od telewizji publicznej jest wrogiem telewizji publicznej a jeżeli jest Zapraszamy do tej telewizji publicznej i ma inne poglądy to jest atakowany jak jest inteligentny to sobie daję radę A jak jest nieinteligentny to pada jak mucha nie wiem jakieś tam sytuacji w razie tak to po prostu wygląda no telewizja publiczna jest organem który jest instrumentem jednym z instrumentów władzy służy ona do krzewienia poglądów oraz służy do wzmacniania tej władzy w związku z tym czasie paru dni że atakują panią redaktor Justyna Pochanke których Po pierwsze masz inne poglądy pracuję w telewizji która jest telewizja niezależną i sobie mówi w tej telewizji to co uważa za stosowne bo jest telewizją prywatną nie jest wykładnia TVN nie jest wykładnią rządów pis-u i tyle