Perseidy 2018. Jak przygotować się do obserwacji spadających gwiazd?

Noc spadających gwiazd w sierpniu to jedna z najlepszych letnich atrakcji! Największa aktywność Perseidów już za kilka dni. My podpowiadamy jak przygotować się do nocnego widowiska spadających gwiazd.

Perseidy 2018. Jak przygotować się do obserwacji spadających gwiazd? (iStock.com)

Tegoroczne prognozy przewidują najwyższą intensywność Perseidów w nocy z soboty na niedzielę (11-12 sierpnia) oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek (12-13 sierpnia). Według przewidywań będziemy mogli wtedy zaobserwować nawet 110 spadających gwiazd na godzinę.

Czym są Perseidy?

Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojówmeteorów z konstelacji Perseusza. Spadające gwiazdy to tak naprawdę pył kosmiczny, który wpada z ogromną prędkością w ziemską atmosferę i spala się tworząc widowiskowy spektakl.** Sierpniowe meteory są pozostałością materii po komecie Swift-Tuttle**. Są bardzo efektywne – ich jasność przekracza blask Jowisza, a smugi które zostawiają po sobie najczęściej mają zielonkawo-szarą barwę, która potrafi utrzymać się na niebie nawet przez kilkadziesiąt sekund.

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy?

Noc spadających gwiazd najlepiej spędzić poza miastem. Perseidy są najbardziej widoczne w miejscu gdzie możemy oglądać czyste niebo – z daleka od drzew, budynków i świateł. Oczywiście gwiezdny spektakl powinien być również widoczny w mieście, ale może wyglądać mniej spektakularnie. Według obserwatorów miejskie światła mogą ograniczyć nam ilość dostrzegalnych meteorów nawet o 70%. Jeśli już musimy zostać w mieście – warto wybrać takie punkty obserwacyjne, które obejmą największą powierzchnię nieba.

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk podkreślają również, że do obserwacji Perseidów nie potrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia - spadające gwiazdy są najlepiej widoczne gołym okiem. Perseidy możemy również fotografować nawet najprostszą lustrzanką.

Jak zlokalizować Perseidy?

Do znalezienia najlepszego miejsca na spektakl spadających gwiazd przydadzą się aplikacje mobilne.** Darmowa aplikacja Ligh Pollution Map wskaże nam miejsca w Polsce w których niebo jest najmniej „zanieczyszczone” światłem**. Ponadto na Androida i IOS dostępna jest również aplikacja** Star Walk 2 – mobilna mapa nieba**, która wykorzystuje wbudowany w telefon GPS oraz żyroskop. Wystarczy wpisać w niej gwiazdozbiór Perseusza aby odnaleźć największe skupisko Perseidów.

Najlepsze warunki do oglądania Perseidów w 2018 roku!

Według prognoz w tym roku podziwianie Perseidów możliwe będzie w najlepszych warunkach. Ogromny wpływ na widoczność spadających gwiazd w tym roku ma nów Księżyca. Nocne niebo nie będzie rozświetlone blaskiem Księżyca, a co za tym idzie widoczne będą nawet najsłabsze i najmniejsze meteory. Dodatkowo sierpniowe noce w tym roku są wyjątkowo ciepłe, więc obserwacje na powietrzu będą naprawdę przyjemne.