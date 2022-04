Pentagon rozważa dodatkowe wsparcie humanitarne dla Polski

Odpowiedź na list kongresmenów

Był to komentarz rzecznika Pentagonu do opublikowanego w piątek listu kongresmenów z obydwu partii, w którym zaapelowali oni do Pentagonu m.in. o wysłanie specjalnych ambulansów na Ukrainę oraz szpitali polowych do Polski przy granicy z Ukrainą, by leczyć ukraińskich uchodźców, a także żołnierzy. Kongresmeni stwierdzili m.in., że polski system zdrowotny jest przytłoczony z powodu liczby uchodźców wymagających opieki. Pod listem podpisali się m.in. Demokrata Jason Crow, który niedawno odwiedził Polskę w ramach delegacji Kongresu.