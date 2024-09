Pękła tama przy granicy z Polską. Dramatyczna sytuacja w Ostrawie

Niebezpieczna sytuacja w Ostrawie. Niżej położone gospodarstwa domowe w czeskim mieście zostały zalane w wyniku pęknięcia tamy u zbiegu rzek Odry i Oprawy ok. 35 km przy granicy z Polską. Agencja AP udostępniła nagrania z perspektywy drona, a także z pozycji lądu, by pokazać, jaka tragedia spotkała tam mieszkańców. Część z domów ledwo wystaje spod wody, widać jedynie dach. Ulicami, którymi wcześniej poruszali się ludzie są nieprzejezdne i można jedynie przemieszać się na łódkach czy pontonach. W pewnym momencie można zauważyć też kury czy gęsi, które uciekły ze swoich pomieszczeń i przed wodą starały się schronić na tym, co nie zostało zalane. Jak informuje AP, wszystko stało się w poniedziałek. Od tamtej pory służby próbują uszczelnić przerwany wał za pomocą worków z piaskiem, aby zapobiec dalszemu napływowi wody, a także zarządzono ewakuację tysięcy mieszkańców, ponieważ wiele miejsc zostało odciętych od prądu i wody. Choć tama pękła po czeskiej stronie, AP przewiduje, że taki obrót spraw może zmniejszyć ilość wody, która dotrze do Polski. Sytuacja jest jednak dynamiczna, a służby na bieżąco ją monitorują.