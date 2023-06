“Pekin wystawił Rosji wysoki rachunek”. Ekspert nie ma wątpliwości

- W zamian za sojusz Chiny wystawiają Rosji wysoki rachunek. Kupują rosyjskie surowce po obniżonych cenach, ich firmy zdobywają coraz mocniejszą pozycję na rosyjskim rynku, ale nie dają zbyt wiele w zamian. Tymczasem chińskie firmy sprzedają broń Rosjanom jedynie incydentalnie. Moskwa może być tym zawiedziona - stwierdził Radosław Pyffel, ekspert z Instytutu Sobieskiego, w programie “Newsroom WP”. - Putin nie otrzymał wsparcia finansowego i militarnego, na który liczył. Chiny rozsiadły się na wzgórzu, patrzą na walczące tygrysy i przedstawiają się jako mediator w tym konflikcie. (…) To rozjusza Federację Rosyjską, która liczyła na więcej - ocenił ekspert. Zwrócił też uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej opinie, że USA i Chiny dogadały się w sprawie podziału wpływów na świecie. - Stany Zjednoczone mają być tym dominującym partnerem w relacjach europejsko-amerykańskich. Zwasalizują Unię Europejską i zakończą niemiecko-francuskie sny o “strategicznej autonomii”. Chiny to samo mają zrobić z Rosją. I tak będziemy zmierzać w kierunku świata dwubiegunowego. Jednak w takim układzie Chiny by straciły, bo Unia jest silniejszym gospodarczo partnerem - podsumował Pyffel.

