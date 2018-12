Pedofilia w Kościele. Tomasz Terlikowski domaga się specjalnej komisji

Trzeba zacząć działać. Jeśli nie zrobimy tego my katolicy, to zrobią to za nas przeciwnicy Kościoła - przekonuje Tomasz Terlikowski na Facebooku. To reakcja publicysty na kontrowersyjny reportaż o księdzu Jankowskim, który został oskarżony o molestowanie. Terlikowski domaga się powołania specjalnej komisji, która zbada sprawę pedofilii w poslkim kościele.

Bożena Aksamit w reportażu "Dużego Formatu" opisała historię kobiety, która jako dziewczynka była molestowana przez ks. Jankowskiego. Jej koleżanka z podwórka miała popełnić przez niego samobójstwo. Duchowny miał też molestować chłopców.

Materiał wywołał niemałe kontrowersje. M.in. posłanka Teraz! Joanna Scheuring Wielgus skierowała do prezydenta Gdańska pismo, w którym zażądała reakcji na ujawnione w "Dużym Formacie" wyznanie. Chce usunięcia pomnika duchownego. "Zasługi dla kraju niczego nie wymazują" - przekonywała w liście.

Tymczasem głos zabrał publicysta i pisarz katolicki Tomasz Terlikowski znany z kontrowersyjnych poglądów. Według niego, "do oczyszczenia kościoła niezbędna jest zewnętrzna komisja złożona ze świeckich osób, którzy mając pełny dostęp do dokumentacji kościelnej, przebadają sprawę".

"Od 2003 roku dowody leżą na stole, zeznania świadków, materiały, także dokumenty bezpieki. To, że nic z nimi nie zrobiono to jest skandalem. To, że udawano, że ich nie ma, to jest skandalem, to, że wiele wskazuje na to, że nie tylko metropolita, ale i połowa miasta wiedziała, i nic nie zrobiła, to jest skandalem" - tłumaczy Terlikowski na Facebooku, nawiązując do przypadku księdza Jankowskiego.

"Trzeba zacząć działać. Jeśli nie zrobimy tego my katolicy, to zrobią to za nas przeciwnicy Kościoła. Chowanie głowy w piasek, udawanie, że nie ma problemu, że to wszystko lewacy i wrogowie nie jest metodą przezwyciężenia kryzysu" - dodaje publicysta. Zdaniem Terlikowskiego, należy powołać komisję kościelną złożoną z niezależnych ekspertów z dostępem do akt kościelnych, z którego powstałby specjalny raport.

"Prawda, nawet niewygodna, nawet ta dotycząca hierarchów, pomoże przygotować strategie działania na przyszłość, ale także pomoże rozliczyć się wobec ofiar" - podkreśla Tomasz Terlikowski.