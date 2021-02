Pedofilia w Kościele. Robert Fidura: tylko prawda nas wyzwoli

Śmierć ks. Andrzeja Dymera wywołała ponownie dyskusję na temat pedofilii w Kościele - duchowny był oskarżany o molestowanie seksualne nieletnich w latach 90. Pojawiły się jednak głosy, że "dla dobra Kościoła pewne sprawy winno się przemilczeć", aby nie siać zgorszenia wśród wiernych. - Jeżeli jesteśmy Kościołem, czyli wspólnotą ludzi ochrzczonych i wierzących, jeżeli opieramy się na Ewangelii, to tam jest wyraźnie powiedziane o prawdzie, która nas wyzwoli - mówił w programie "Newsroom" WP Robert Fidura. - Jeśli hierarchia Kościoła zaczyna stosować inną moralność do wiernych, a inną do siebie, to jest to coś bardzo niepokojącego - dodał były członek Rady Fundacji św. Józefa.

