Pedofilia w Kościele. Ks. Isakowicz-Zaleski ujawnia szczegóły spotkania z hierarchą z Watykanu

Specjalna komisja powołana przez papieża Franciszka ma zbadać działalność kard. Stanisława Dziwisza. Byłemu sekretarzowi Jana Pawła II zarzuca się zarzutom tuszowania przypadków pedofilii. - To trzęsienie ziemi już trwa, bo przecież były już decyzje wobec kard. Gulbinowicza, jak i również abpa Głodzia. Mamy do czynienia z falą przeróżnych decyzji. Nie pamiętam w najnowszej historii Kościoła, aby podjęto tyle przeróżnych decyzji wobec Episkopatu jednego kraju. (...) Myślę, że to jest postawa papieża Franciszka, który wobec Polski nie daje łagodnej klauzuli, nie ma okoliczności łagodzących, tylko konsekwentnie sprawa po sprawie rozpatruje - komentował w programie "Newsroom WP" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny ujawnił również, że w ostatnim czasie spotkał się z kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. - Kardynał zrobił bardzo pozytywne wrażenie. (...) Zjawiłem się na tym spotkaniu, było ono protokołowane. To jest ogromna, pozytywna postać, jest konsekwentny i obiektywny, ma ogromną wiedzę. (...) Przyjął ode mnie plik dokumentów, listy od osób pokrzywdzonych, różne kopie tych informacji. Myślę, że będzie to szczegółowo rozpatrzone przez Stolicę Apostolską. (...) Padły również pytania o państwową komisję ds. pedofili, kardynał pytał, na jakich zasadach działa - poinformował ks. Isakowicz-Zaleski.