Pedofilia w Kościele. Będziemy drugą Irlandią? Ojciec Bielecki: Idziemy drogą polską

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała w środę, że w ciągu 2,5 roku zgłoszono 368 przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. - Idziemy drogą bardzo powolną, ale stanowczą. Jeśli ktoś myślał, że sprawy związane z molestowaniem seksualnym przejdą bez echa albo się wyciszą, to okazuje się, że nie. Papież Franciszek jest w tym względzie cichy, a stanowczy. Robi to bez rozgłosu, ale kolejne dekrety są wydawane - komentował w programie "Newsroom WP" dominikanin o. Roman Bielecki. - Zastanawialiśmy się, czy w tym względzie będziemy drugą Irlandią albo drugą Kanadą, czy to tąpnięcie będzie ogromne. Nie, będziemy po prostu wariantem polskim. (...) Wizyta kard. Bagnasco przeszła w Polsce bez rozgłosu, właśnie po to, aby się rozeznać i zapytać w dyskrecji osoby pokrzywdzone. Bardzo jestem ciekawy, co z tego wyniknie - przekazał zakonnik.