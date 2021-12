Pedofil w posiadłości królowej Elżbiety II. W rodzinie królewskiej wybuchł skandal

Do internetu wypłynęło zdjęcie skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina i jego kochanki Ghislaine Maxwell, relaksujących się na ganku drewnianego domu. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdy nie fakt, że jest to ulubiona rezydencja królowej Elżbiety II. Co łączy rodzinę królewską z multimilionerem, który dorobił się na handlu nieletnimi?