Mroczna zagadka sprzed 45 lat rozwiązana. Znaleziono samochód w rzece

Kyle Clinkscales był studentem uniwersytetu Auburn, gdy ostatni raz widziano go 27 stycznia 1976 roku. Opuszczał wtedy rodzinny dom w LaGrange w Georgii, udając się swoim Fordem Pinto do kampusu. 22-letni wówczas mężczyzna do akademika nigdy nie dotarł, mimo że miał do przejechania raptem 72 kilometry.