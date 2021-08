PE przyjrzy się "lex TVN". Włodzimierz Cimoszewicz o szczegółach

- Parlament Europejski wznawia prace już w przyszłym tygodniu, po sierpniowym okresie przerwy wakacyjnej, i o tym już jest mowa. Będziemy się tym (lex TVN - przyp. red.) zajmowali najprawdopodobniej w trakcie pierwszej sesji plenarnej w drugim tygodniu września - poinformował były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jednocześnie we wrześniu będą się odbywały debaty w PE nad kolejnym rocznym raportem KE nt. poziomu praworządności w państwach członkowskich. Parlament domaga się, by dyskutować szerzej także o innych wartościach unijnych, w tym o demokracji, o wolności, o swobodzie i wolności mediów. Więc będzie o tym mowa - zwrócił uwagę Cimoszewicz. - Wreszcie wrzesień i październik to czas, kiedy najprawdopodobniej Komisja zostanie przyparta do ściany, żeby zastosować mechanizm obrony praworządności, który obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Polska, robiąc to, co robi, daje KE i PE kolejne argumenty za tym, by ten mechanizm zastosować, wręcz zmusza do zastosowania tego mechanizmu. To będzie oznaczało bardzo poważne konsekwencje finansowe - przestrzegł były premier.