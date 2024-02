Pawłowska powinna objąć mandat? Polacy nie są jednogłośni

Monika Pawłowska zgodziła się objąć mandat po Mariuszu Kamińskim, co spotkało się z niezadowoleniem jej kolegów z partii, którzy nieoficjalnie żadają jej wyrzucenia. Reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak zapytał Polaków, czy posłanka PiS powinna zająć miejsce w Sejmie. - Sądzę, że została wybrana legalnie, poseł Kamiński nie jest posłem, jej to po prostu się należy - mówi rozmówca WP. - Uważam, że powinna przyjąć ten mandat, wbrew temu co tam mówi PiS - powiedziała jedna z kobiet. To jest węzeł gordyjski, nikt tego nie rozwiąże moim zdaniem - stwierdził inny mężczyzna. Jedna z kobiet stwierdziła także, że Pawłowska "pewnie jest łakoma na stanowisko". - Interesuje ją tylko dieta, bo takich posłów akurat nikt nie szanuje - dodała.