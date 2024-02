Pawłowska o objęciu mandatu. Padła jasna deklaracja

Monika Pawłowska ma objąć mandat poselski po Mariuszu Kamińskim. W programie "Tłit" mówiła, że zamierza dołączyć do klubu parlamentarnego PiS. - Ani w sprawie nieprzyjęcia mnie do klubu, ani w sprawie wykluczenia mnie z partii nikt z PiS się ze mną nie kontaktował - zapewniła. Nie chciała powiedzieć, czy uważa, że Kamiński stracił mandat. - Nie jestem w tym sporze żadną stroną - stwierdziła. Dała do zrozumienia, że kontrowersje wokół objęcia przez nią mandatu to efekt wewnętrznych rozgrywek w PiS. - Chodzi o kolejne osoby z listy (z której dostał się do Sejmu Kamiński - red.), które w wyniku zmiany warunków (...), mogłyby objąć ten mandat już bez takiego szumu medialnego - podsumowała.