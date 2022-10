Pawłowicz pozywa posła. Chce 50 tys. zł

Uchylą immunitet Pawłowicz?

W związku z powyższymi wpisami 10 października poseł Lewicy Tomasz Trela poinformował, że złożył do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście prywatny akt oskarżenia przeciwko Pawłowicz. Dotyczył on między innymi zniesławiania i zniewagi. Równocześnie skierował odpowiedni wniosek do prezes Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie immunitetu sędzi Pawłowicz.