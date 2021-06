Paweł Zalewski i Ireneusz Raś wrócą do PO? Kidawa-Błońska: Nie zamykamy drzwi

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej w połowie maja podjął decyzję o usunięciu z partii Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. O kulisach wyrzucenia posłów opowiedziała w programie "Newsroom" WP Małgorzata Kidawa-Błońska. - Moi koledzy nie zostali usunięci za to, że prowadzą wewnętrzną dyskusję w partii, bo za to nikogo nigdy z PO nie wyrzucono. Nie rozmawiali, bardzo ostro podważali istnienie Platformy, mówiąc, że to jest partia nierokująca żadnych nadziei - tłumaczyła wicemarszałek Sejmu. Polityk podkreśliła jednak, że obaj parlamentarzyści mają szansę napisać odwołanie od decyzji zarządu ugrupowania. - Nigdy nie zamykamy drzwi, każdy ma prawo i szansę do powrotu - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Rozwiń