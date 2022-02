Paweł Szrot o przemówieniu Putina: to było horrendalne. Zakwestionował sam sens istnienia Ukrainy

Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, był gościem programu “Newsroom”. Komentował poniedziałkowe wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina. - Ono ma charakter horrendalny. Ja sobie nie przypominam drugiego takiego wystąpienia, które byłoby nacechowane taką wrogością, takimi uprzedzeniami, wobec sąsiedniego kraju od czasów... może nie przywołujemy tych czasów. To było po prostu przemówienie wrogie Ukrainie, kwestionujące sam sens istnienia tego państwa - jego tradycję, kulturę, sposób powstania - i tak to oceniamy - mówił Szrot. Zdradził, że prezydent Duda rozmawiał w nocy z prezydentem Zełenskim “udzieli wszelkiego poparcia w tej trudnej sytuacji”. - Deklaracje padły te same, co podają od wielu miesięcy. Polska popiera Ukrainę, popiera w formie wsparcia politycznego-dyplomatycznego. Popiera również, wspierając ją sprzętem obronnym wojskowym i to będzie na pewno kontynuowane - mówił urzędnik. Zapewnił, że prezydent “cały czas obserwuje sytuację na wschodzie Ukrainy”. - Wiemy, że wojska rosyjskie tam funkcjonowały już od wielu lat. Natomiast teraz, jak rozumiem, posługują się tam już oficjalną [rosyjską] flagą i to jest sytuacja zupełnie nowa - mówił. Szrot mówił też o najbliższych planach prezydenta w związku z rozwoje sytuacji na Ukrainie. - Myślę, że spotka się w najbliższym czasie z ministrami rządu odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i sprawy międzynarodowe. Myślę też, że będą kolejne rozmowy międzynarodowe. Nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo rzeczywiście sytuacja się zmienia czasem nawet nie z godziny na godzinę tylko z minuty na minutę - zaznaczył.