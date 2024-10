Paweł Szopa zatrzymany na Dominikanie. Możliwa deportacja?

Śledztwo w sprawie RARS

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r., a prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, co miało szkodzić interesowi publicznemu od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie