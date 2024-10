Paweł Szopa zatrzymany. Pełnomocnik zaprzecza niektórym doniesieniom

Paweł Szopa miał dobrowolnie przylecieć do Polski - zapewnia pełnomocnik twórcy Red is Bad mec. Bartosz Lewandowski. Tymczasem rzecznik Prokuratury Krajowej Anna Adamiak przekazała, że śledczy czekają na stanowisko Dominikany ws. trybu przekazania mężczyzny do Polski.