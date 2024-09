Paweł Szopa jest w Ameryce Południowej? W sieci wrze

"Paweł Szopa z Red is Bad odnalazł się z Ameryce Południowej. Wycieczki, podróże, szukanie pracy?" - brzmią komentarze polityków obecnej koalicji rządzącej, pojawiające się po czwartkowych doniesieniach na temat miejsca pobytu biznesmena. "Jedyne, na co zasłużył, to żelazna krata" - podają inni.