Paweł Mucha i "kontrowersyjne przejście". Rzecznik prezydenta: inne obowiązki publiczne

Paweł Mucha nie jest już zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP. Od stycznia polityk pracuje jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a Andrzeja Dudę ma wspomagać radami już tylko społecznie. Opozycja stwierdza, że to kontrowersyjne przejście. - Pan Paweł Mucha podjął taką decyzję o tym, że chciałby wypełniać swoje obowiązki publiczne w innym miejscu - powiedział w programie "Tłit" WP rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Gość Michała Wróblewskiego wyjaśnił również, że jako pracownik kancelarii Paweł Mucha zajmował się legislacją i to mogą być również jego zadanie jako doradcy społecznego prezydenta. Błażej Spychalski pytany był również o projekt ustawy o sędziach pokoju, który - według Pawła Kukiza - otrzymał już Andrzej Duda. - Nie mamy takiego projektu - odpowiedział rzecznik, zaznaczając, że prezydent jest gotowy do dyskusji na ten temat i wielokrotnie pozytywnie wypowiadał się o pomyśle powołania sędziów pokoju.

