Paweł Kukiz wbił szpilę Zbigniewowi Ziobrze i Antoniemu Macierewiczowi

Spór o katastrofę smoleńską nie ustaje. Niedawno na antenie TVP wyemitowano film o tragedii z 2010 roku. - Są tam przedstawione bardzo dokładne wyliczenia oparte o najważniejsze instytuty badawcze z całego świata - powiedział Mateusz Morawiecki, odnosząc się do produkcji bazującej na ustaleniach podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Pawła Kukiza. - Jeżeli chodzi o pracę Macierewicza, to oceniam ją mniej więcej tak, jak Zbigniewa Ziobry, który miał zreformować sądy. Sławomir Nowak jest wyciągany przez sąd z 'puszki', bo nie zdołali przygotować zarzutów w takiej formie, by to uniemożliwić. Podobnie jest z Macierewiczem. Było tyle lat, by jakąś tezę udowodnić - tłumaczył poseł w programie WP "Newsroom".

