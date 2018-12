Paweł Kukiz: tylko K '15 - w tym całym cyrku na Wiejskiej - jest gwarantem walki o Wasze prawa

Nie zmieniłem strategii wobec PiS, interesuje mnie tylko, aby w przyszłych wyborach uzyskać wynik, który uniemożliwi samodzielne rządy obu głównym partiom, wtedy w zamian za koalicję będą musiały zgodzić się na nasze postulaty - zapewnia lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Na doniesienia "Rz" odpowiedział na swoim profilu na Facebooku Paweł Kukiz. "Zdaję sobie sprawę, że akurat dzisiaj mało kogo interesuje cokolwiek poza nocą sylwestrową a już chyba najmniej polityka, ale muszę się odnieść do 'rewelacji' z 'Rzepy' i mojej rzekomej nagłej 'zmiany strategii' 'zajadłości antypisowskiej'" - czytamy w poście.

"Żadnej strategii nie zmieniłem i konsekwentnie, od samego początku kadencji Sejmu mam jeden tylko cel - zrobić wszystko, aby pogrzebać a przynajmniej osłabić magdalenkowy układ 'elit' różnej maści opcji politycznych, które z Obywateli zrobiły sobie tanią siłę roboczą, obciążoną kolosalnymi daninami na rzecz dostatniego życia partyjnych cwaniaków, ich rodzin i kumpli. I nie ma znaczenia, czy to PiS, czy PO, czy inne SLD" - czytamy na profilu polityka.

"Mnie interesuje tylko jedno - w przyszłych wyborach uzyskanie takiego wyniku, by ani jedni, ani drudzy nie mogli samodzielnie sprawować władzy a wówczas - w zamian za koalicję z nami - będą musieli wprowadzić te nasze propozycje, o których napisałem powyżej. Powiem wprost - jeśli nam nie pomożecie w osiagnięciu takiego wyniku, jeśli na nas nie zagłosujecie - będziecie mieli to samo co wczoraj i dziś, bo oni sami tego ustroju NIE ZMIENIĄ, sami na siebie bicza w postaci np. obligatoryjnego referendum nie ukręcą" zapewnia Paweł Kukiz.