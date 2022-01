Paweł Kukiz stawia warunek. Reakcja Polski 2050

Paweł Kukiz zapowiedział we wtorek w programie "Tłit", że złoży wniosek o powołanie komisji ws. podsłuchów dopiero wtedy, kiedy opozycja ogłosi jego kandydaturę na przewodniczącego tej komisji. Co na to Polska 2050 Szymona Hołowni? - Co do składu personalnego komisji, wiem, że wszyscy są otwarci na rozmowy. Jeśli chodzi o Kukiza - on złożył ten wniosek. Matematyka sejmowa pokazuje, że bez niego tej komisji nie da się powołać. Rozumiem tutaj jego aspiracje. Myślę, że do zaakceptowania przez ugrupowania po stronie innej niż Zjednoczona Prawica jest takie rozwiązanie, które równoważy siły - komentowała w środę w studiu WP posłanka tego ugrupowania Hanna Gill-Piątek. - Zobaczymy, co Paweł Kukiz i co inne strony będą proponować w najbliższych dniach. Bo ja sądzę, że na tym Sejmie ta komisja nie powstanie, być może na następnym - dodała.