Paweł Kukiz poprze komisję śledzczą ws. Pegasusa? "Rozmawialiśmy"

Donald Tusk powiedział w TVN24, że jest w 90 proc. pewien, że w Sejmie powstanie komisja śledcza w sprawie używania przez polskie służby oprogramowania Pegasus. Stwierdził, że trwają w tej sprawie rozmowy z ludźmi, którzy obecnie wspierają obóz władzy. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - My rozmawialiśmy z Pawłem Kukizem. To też część obozu rządzącego dzisiaj. Może nie samego PiS-u, ale formacja wspierająca. Jesteśmy już bliscy finału. Rozszerzyliśmy zakres działania komisji od roku 2005. Na to jest ogólna zgoda większości klubów parlamentarnych. My ze swej strony deklarujemy poparcie dla wniosku, który zostanie przedstawiony w Sejmie - oznajmił. Pytany, czy rozmawiał o tej sprawie z Tuskiem, odparł: - Nie, w tej sprawie nie rozmawiałem z Tuskiem. - Rozmawiałem z Budką, z Czarzastym, z Hołownią - wyjawił prezes PSL.