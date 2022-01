Paweł Kukiz odpowiada Suskiemu. Na żywo

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują zmianę w ustawie o radiofonii i telewizji. Projekt zakłada, by stacje radiowe w godzinach 5-24 grały 80 proc. polskiej muzyki. Marek Suski przekazał, że projekt zmian w ustawie ma popierać Paweł Kukiz. Ten jednak temu zaprzeczył. "Na dziś za taką ustawą, której poznałem jakieś ogólne założenia, bym nie zagłosował. Nie rozumiem, skąd słowa Marka Suskiego o moim rzekomym poparciu..." - napisał w mediach społecznościowych. Do sprawy nawiązał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W publicznych mediach może grać i 200 tysięcy procent, natomiast w radiach prywatnych w zupełności to wystarczy, należy zmienić tylko wszystkie sprawy związane z prime timem. To można przedyskutować - stwierdził. - Nie robi się takich rzeczy, panie Marku Suski, że zapowiada się publicznie, że Kukiz poprze tę ustawę w sytuacji, kiedy w ogóle Kukiz tej ustawy nie dostał do przeczytania - podkreślił lider Kukiz'15.