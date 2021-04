Paweł Kukiz może rozczarować PiS. Poseł bez owijania w bawełnę

W Sejmowych kuluarach trwają dyskusje, w których PiS szuka sojuszników skłonnych do poparcia planowanego przez rząd pakietu ustaw pod nazwą "Nowy Ład". Wśród potencjalnych sprzymierzeńców partii rządzącej wymienia się Pawła Kukiza. Sam zainteresowany powiedział, co myśli na ten temat w programie WP "Newsroom". - Ja niczego nie podpiszę dopóki nie poznam treści pisma, które mam podpisać. Jeśli w tym "Nowym Ładzie" znajdzie się na przykład podatek od oddychania w wysokości 80 proc., to ciężko, żebym coś takiego podpisywał - powiedział polityk. Kukiz dodał jednak, że jeżeli wśród propozycji PiS-u znajdzie się wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, oraz umożliwienie zbierania podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustaw za pośrednictwem internetu, to będzie skłonny do poparcia takich pomysłów.

Rozwiń