Paweł Kukiz ma "stałą temperaturę". Poseł szczerze o układzie z PiS

Paweł Kukiz coraz bliżej wejścia do Zjednoczonej Prawicy? - Mówiłem wielokrotnie, że nie zamierzam wchodzić w jakiekolwiek koalicje, natomiast nie wykluczam porozumienia programowego. Głosujecie moją ustawę, w zamian za to ja pomogę przegłosować waszą - tłumaczył Kukiz w programie WP "Newsroom", komentując pojawiające się w mediach plotki o jego współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Podkreślił, że "nie przyszedł do Sejmu po to, by tłuc się o ministerstwa, resorty, spółki Skarbu Państwa, tylko zrealizować te projekty, które skończą z nepotyzmem, dadzą ludziom głos i kontrolę nad władzą". Posła zapytano też o polityków obozu władzy, którzy coraz cieplej się o nim wypowiadają. - Z ich strony temperatura rośnie, w miarę ochładzania się stosunków w Zjednoczonej Prawicy. Moja temperatura cały czas jest stała. Od 2015 roku powtarzam: jest mi absolutnie obojętne z kim, z jaką opcją uda mi się wprowadzić te postulaty - mówił Paweł Kukiz.

Rozwiń