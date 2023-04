Paweł Kukiz coraz bliżej startu z list PiS. Liczy na dalszą współpracę

Paweł Kukiz od wielu miesięcy wspiera Prawo i Sprawiedliwość jako nieformalny koalicjant. Po tym jak rozpadł się sojusz Kukiz'15 z PSL, to muzyk zaczął głosować zgodnie z wolą obozu rządzącego. - Do tej pory współpracowało nam się bardzo dobrze, a teraz zrobili jeszcze kilka kroków do przodu - powiedział polityk "Super Expressowi".